За незаконную регистрацию сим-карт пскович получил условное наказание

12:40, 24 июня 2026, ПАИ

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Пскова, признанного виновным в незаконной регистрации сим-карт без участия владельца и без предъявления паспорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что в апреле 2025 года мужчина оформил десять сим-карт на данные гражданина без его личного присутствия и надлежащей идентификации.

Действия подсудимого были квалифицированы по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ – нарушение правил доступа и эксплуатации средств обработки охраняемой информации, относящейся к критической информационной инфраструктуре РФ.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

С учётом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих факторов суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно.