Пользователи Сбера с картой «Мир» могут получить призы за путешествия по Северо-Западу

15:44, 24 июня 2026, ПАИ

Платёжная система «Мир» совместно со Сбером запустила акцию «Туристический привет», в рамках которой держатели карт «Мир» могут получать призы за путешествия по шести регионам Северо-Запада России. Проект действует с 1 июня по 30 ноября 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Акция охватывает Санкт-Петербург, Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области, а также Карелию и Коми. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. В личном кабинете откроется список туристических объектов для посещения и условия выполнения заданий.

За посещение объектов и оплату покупок картой «Мир» (сувениров, экскурсий, билетов) начисляются бонусные баллы – «Приветы». Их можно обменять на призы от регионов-участников: скидки, билеты в музеи, экскурсии или местные сувениры.

Задания необходимо выполнить до 31 октября 2026 года. С 1 по 30 ноября можно будет только обменивать накопленные баллы – новые начисляться не будут. Призы действуют только в регионах, где были получены, а покупки по другим картам в акции не участвуют.