Умные решения для большого поля. Как псковские аграрии растят урожай на современной технике

09:56, 25 июня 2026, ПАИ

ООО «Тригорское» за неполные полтора десятилетия прошло путь от небольшого участка в Пушкиногорском районе до одного из крупнейших сельхозпредприятий Псковской области. Сделать такой рывок хозяйству помогли ставка на энергонасыщенную технику, широкозахватные агрегаты и внедрение цифровых систем контроля за работой машин и состоянием полей. О том, как хозяйство за несколько лет выросло до десятков тысяч гектаров, какие решения по обновлению парка техники здесь принимают и как современные системы мониторинга помогают экономить время и топливо, Псковскому агентству информации рассказал руководитель подразделения, главный инженер предприятия Роман Мосийчук.

Гектары роста

– Роман Борисович, расскажите немного о хозяйстве. Когда оно было создано и до каких масштабов выросло сегодня?

– Хозяйство было образовано 29 октября 2013 года. Начинали совсем скромно – с небольшого подразделения в Пушкиногорском районе. Сейчас у нас уже четыре основных базы: в Пыталовском, Палкинском, Пушкиногорском и Дновском районах, а совокупная площадь земель – около 32 тысяч гектаров.

– Какой основной профиль у хозяйства и какие культуры выращиваете?

– Основное направление – растениеводство. Выращиваем зерновые и масличные культуры, а ключевые позиции занимают пшеница и рапс.

– Какие изменения произошли в хозяйстве за последние годы? Есть ли результаты, которыми особенно гордитесь?

– В прошлом году у нас появилось четвёртое подразделение в Дновском районе, оно сейчас активно развивается. Мы приобрели хозяйство в непростой финансовой ситуации: земли в собственности было много, но в обороте – совсем мало. Сейчас очень активно ведём разработку залежных участков, очищаем поля от кустарника, вводим новые площади в оборот. По тем подразделениям, которые давно работают, продолжаем точечно расширяться: приобретаем дополнительные участки и запускаем их в работу. В целом надеемся, что общая площадь к уборке составит порядка 20 тысяч гектаров.

– С какими основными сложностями вы сталкиваетесь сегодня?

– Первый и, пожалуй, самый болезненный вопрос – это кадры. Техника у нас современная, энергонасыщенная, дорогая, с компьютерным управлением и навигацией, и многие приходящие люди просто боятся садиться за такие машины. Возраст очень разный: кто-то всю жизнь в колхозе отработал, но ни разу не сталкивался с подобным уровнем техники и агрегатов. Мы никого не отправляем «вслепую»: все проходят обучение на месте, начинаем с более простых тракторов, а дальше уже по мере того, как человек показывает себя, допускаем его до почвообработки и более сложных операций. Если есть понимание и желание, механизатор быстро растёт как специалист.

Ставка на технику

– Какой парк техники у хозяйства? Насколько он велик и разнообразен?

– Если говорить и о самоходных машинах, и о прицепных агрегатах, то сегодня у нас более четырёхсот единиц техники. Бренды разные, но мы стараемся, чтобы в каждом подразделении был примерно одинаковый набор машин – чтобы обеспечить равномерную загрузку и взаимозаменяемость. Если разделить тракторы на отечественные и импортные, то по парку соотношение примерно 70 к 30: около 70 % – российская техника, 30 % – импортная.

– Какое место в этом парке занимает техника Ростсельмаш?

– Бренд Ростсельмаш у нас однозначно в числе основных: из всей техники 41 единица – машины этого производителя. Из них 20 – комбайны и 21 – трактор. Фактически техника Ростсельмаш доминирует в доле отечественного парка.

– Вы регулярно обновляете именно эту часть парка?

– Да, обновляем системно. В этом году, например, мы приобрели три новых трактора модели 2400.

– Почему выбор делаете именно в пользу этих тракторов?

– Во-первых, они соответствуют нашим стратегическим задачам по энергонасыщенности и производительности. Во-вторых, они доступны по стоимости. По надёжности нареканий минимум: есть машины, которые работают у нас с 2018 года, на их счету уже около 12 тысяч моточасов, и при этом мы не проводили глобальных ремонтов – ни двигателя, ни коробки, ни редукторов. Понятно, мелкий локальный ремонт на земле неизбежен, но в целом парк чувствует себя хорошо. Плюс трактор постоянно модернизируется производителем: становится мощнее, комфортнее, продуманнее с точки зрения конструкции.

– Насколько важна для вас обратная связь от производителя?

– Это один из ключевых моментов. Ростсельмаш не стоит на месте: работает обратная связь – представители выезжают на места, проводят опросы, реагируют на обращения через дилера. Мы видим, как наши замечания и предложения учитываются, и в новой технике уже появляются эти доработки. Плюс, поскольку это отечественный производитель, с расходниками и запчастями всё намного проще: их легко приобрести и ждать приходится недолго. Для сравнения: по импортной технике поставщики часто говорят о сроке поставки семь-восемь недель – зимой это терпимо, а вот летом, в поле, каждый день на счету.

– С кем вы работаете по сервису и запчастям? Есть ли проблемы с обслуживанием?

– Новые машины первые 24 месяца или до 2000 моточасов мы обслуживаем строго через дилера – это условие производителя, и мы его соблюдаем, чтобы сохранять гарантию и получать оригинальные запчасти и работу сертифицированных сервисных специалистов. Работаем с «Еврохимсервис». Очередь на обслуживание в сезон, конечно, есть, дилер буквально «разрывается», но при этом система хорошо выстроена.

– Какую роль в работе играют цифровые решения?

– Мы активно пользуемся системой РСМ Агротроник. Она даёт нам возможность видеть, как работает машина: в штатном или нештатном режиме, помогает прогнозировать расход топлива и время до следующего ТО. Для большого хозяйства это критично: агроном физически не может объехать все поля и оценить, где что не доделано, а в системе видно и недоезд, и «дыры» по обработке. По расходу топлива мы анализируем, где лёгкая почва, где сыро, где поле неудобной конфигурации, требующей больше разворотов, – и сразу понимаем, почему вырос расход или снизилась выработка по гектарам. Со временем накапливается большой массив данных, который позволяет более осознанно планировать работы.

– Насколько автовождение РСМ Агротроник Пилот 1.0 облегчает жизнь механизаторам?

– Это отличная навигационная система. Тракторист заезжает на поле, задаёт точку и прокладывает курс от одного края до другого. Дальше при работе автопилота механизатор фактически становится статистом: его задача – развернуться, нажать кнопку, и трактор сам встаёт на курс и идёт до противоположного края прямолинейно и с заданной скоростью. Это снижает утомляемость, повышает точность обработки и экономит время – минимизируются перекрытия, которые при ручном вождении неизбежны. Точность позиционирования доходит до 2,5 сантиметра, что особенно важно на посеве.

– Насколько сильно современная техника влияет на производительность и качество работ?

– Наш принцип – переход на энергонасыщенную технику и широкозахватные агрегаты. Это позволяет существенно увеличить скорость обработки и, не менее важно, повысить её качество. Визуально вроде бы две бороны похожи, но результат в виде всходов и итогового урожая может отличаться радикально.

– Исходя из вашего опыта, стали бы вы рекомендовать технику Ростсельмаш другим хозяйствам?

– Да, я могу рекомендовать приобретать технику Ростсельмаш. На трёх тракторах, которые мы купили в этом году, останавливаться не планируем. В планах ещё приобретение одного-двух комбайнов – либо перед началом уборки, либо по итогам финансово-хозяйственной деятельности, это уже будем смотреть по ситуации.

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