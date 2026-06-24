Сбер увеличил долю на рынке сбережений и потребительского кредитования в первом квартале 2026 года

17:49, 24 июня 2026, ПАИ

По итогам первого квартала 2026 года Сбер нарастил долю на рынке сбережений и потребительского кредитования, а также увеличил ипотечный портфель, сохранив лидерство в ключевых сегментах розничного бизнеса, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Сбер продолжает укреплять позиции на основных рынках услуг для физических лиц, показывая устойчивый рост как в сберегательном, так и в кредитном сегментах.

На рынке сбережений доля банка по итогам марта выросла на 0,4 процентного пункта. За последние 12 месяцев (с конца февраля 2025 года по март 2026 года) показатель увеличился на 2,27 процентного пункта. В апреле рост продолжился – ещё на 0,33 процентного пункта.

На протяжении последних десяти лет доля Сбера в средствах физических лиц остаётся в диапазоне 43,7–45,8 %, что свидетельствует о стабильном интересе клиентов к сберегательным продуктам.

Ипотечный портфель банка в первом квартале вырос на 3 % – до 350 миллиардов рублей. Только за март прирост составил 75 миллиардов рублей (0,6 %).

На рынке потребительского кредитования доля Сбера увеличилась с 38,9 до 39,9 %. Рост был равномерным: в январе – на 0,4 процентного пункта, в феврале – на 0,3 процентного пункта, в марте – ещё на 0,3 процентного пункта.