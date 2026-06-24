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T2 перезапустил программу лояльности «Больше»: теперь выгода доступна абонентам всех операторов

Российский оператор мобильной связи T2 обновил программу лояльности «Больше». Теперь участвовать в ней и получать бонусы могут все клиенты, независимо от того, услугами какого оператора они пользуются. В «Больше» также добавили новые предложения партнёров и «категории дня». Каждый день пользователи могут получать ещё больше выгоды, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

Каждый день T2 открывает три эксклюзивных предложения в определённой тематической категории. Одно из них доступно за обмен гигабайтов, ещё два – специальные оферы партнёров. Тематические подборки оператор меняет ежедневно, а еженедельный цикл повторяется. Это позволит пользователям регулярно возвращаться в мобильное приложение за новой выгодой.

Программа охватывает все сферы повседневной жизни. В разные дни недели участники могут получать скидки и бонусы в категориях «Еда» и «Шопинг» таких партнёров, как «Яндекс Еда», «Пятёрочка», «Магнит», «Лента», «Золотое яблоко», Ozon, «Авито» и Sokolov. Отдельные дни посвящены категориям «Транспорт» и «Развлечения», где представлены «Яндекс Go», топливо и самокаты. В особые дни будет доступна категория «Сюрприз» с секретным офером из любой подборки.

Для неабонентов T2 подготовил приветственные гигабайты при регистрации в программе «Больше». Количество трафика рассчитано так, чтобы новый пользователь мог сразу совершить свой первый обмен гигабайтов и оценить механику сервиса. Такой подход позволяет каждому оценить преимущества программы лояльности T2.

«Мы создавали «Больше» не как классическую программу накопления баллов, а как ежедневный сервис выгод, органично встроенный в рутину пользователя. Логика проста и прозрачна: сегодня ты меняешь гигабайты на скидку в кофейне, завтра – на билет в кино, послезавтра – на поездку в каршеринге. При этом мы решили убрать главный барьер любых программ лояльности – привязку к «своему» оператору. Именно поэтому мы открыли «Больше» для всех, а новым пользователям даём приветственные гигабайты, чтобы первый обмен состоялся уже в день регистрации», – отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

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