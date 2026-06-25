Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 26 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,3–0,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.
Максимальное снижение – на 0,5 процентного пункта – предусмотрено для заёмщиков с первоначальным взносом от 20,1 до 30 %. При взносе от 50,1 % и выше ставка уменьшится на 0,3 процентного пункта.
Кроме того, банк на 0,5 % снижает ставки на покупку квартир в многоквартирных домах, строящихся вне проектного финансирования Сбера.
Минимальные ставки на платформе Домклик составят: 15,2 % – на первичном рынке, 15,5 % – на вторичном, 16,9 % – по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).
Максимальная ставка по вкладам для клиентов сохранится на уровне 13,5 % годовых на срок от трёх до четырёх месяцев как на новые деньги, так и при выполнении условий по надбавкам.
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