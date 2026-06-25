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Общество

Разберут ошибки и расскажут о налогах: псковичей зовут на бесплатные вебинары

Серию онлайн-вебинаров для налогоплательщиков по актуальным вопросам налогового законодательства организуют в Псковской области в июле – сентябре 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФНС России.

Специалисты управления расскажут об основных изменениях в части налога на прибыль организаций и страховых взносах с 2026 года, о порядке сдачи бухгалтерской и налоговой отчётности, а также об особенностях применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и электронных сервисах ФНС. Также участникам помогут разобраться с типичными ошибками при заполнении отчётов.

Первый вебинар состоится 7 июля в 11:00. Его проведет заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества регионального УФНС России Людмила Петрова. Спикер расскажет о представлении уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов по имущественным налогам налогоплательщиками – юридическими лицами в 2026 году и их отмене с 2027 года.

Участие в онлайн-мероприятиях бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться. С графиком вебинаров можно ознакомиться по ссылке.

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