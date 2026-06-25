Семинар по охране труда для руководителей прошёл на заводе «Титан-Полимер»

17:59, 25 июня 2026, ПАИ

Обучающий семинар по вопросам охраны труда состоялся на заводе «Титан-Полимер». Обучение прошли 18 руководителей структурных подразделений предприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Участники рассмотрели актуальные требования законодательства и корпоративных стандартов в области охраны труда и производственной безопасности. Основное внимание уделили организации и контролю работ повышенной опасности, оформлению разрешительной документации, проведению инструктажей и допуску персонала к работам.

Специалисты разобрали требования к учётной документации и типовые нарушения, выявляемые при производственном контроле. Отдельно остановились на мерах предупреждения рисков и повышении ответственности руководителей за безопасность на рабочих местах.

Такие семинары – часть системной работы предприятия по развитию культуры безопасности и совершенствованию управления охраной труда.

«Безопасность сотрудников является безусловным приоритетом для нашего предприятия. Современное производство требует не только высокой квалификации персонала, но и глубокого понимания требований охраны труда и промышленной безопасности. Регулярное обучение руководителей и специалистов позволяет своевременно учитывать изменения в нормативной базе, совершенствовать организацию работ и минимизировать производственные риски. Наша задача – создать такие условия, при которых каждый сотрудник будет возвращаться домой здоровым и невредимым после рабочей смены», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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