Семерых новых граждан России доставили в военкомат после рейда в Пскове
В Пскове сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактический рейд, направленный на выявление граждан, получивших российское гражданство и не исполнивших обязанность по постановке на воинский учёт. Во время рейда проверили 20 мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство РФ, сообщили ПАИ в ведомстве.
По итогам рейда выявлено семь граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проведения проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.
Как сообщили в военном следственном отделе, всем проверенным гражданам разъяснили требования законодательства и ответственность за нарушения в сфере миграционного и воинского учёта.
Кроме того, участникам рейда рассказали о возможности поступления на военную службу по контракту, а также трудоустройства в качестве гражданского персонала Вооружённых сил РФ.
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