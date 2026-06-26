Семерых новых граждан России доставили в военкомат после рейда в Пскове

10:38, 26 июня 2026, ПАИ

В Пскове сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактический рейд, направленный на выявление граждан, получивших российское гражданство и не исполнивших обязанность по постановке на воинский учёт. Во время рейда проверили 20 мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство РФ, сообщили ПАИ в ведомстве.

По итогам рейда выявлено семь граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проведения проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Как сообщили в военном следственном отделе, всем проверенным гражданам разъяснили требования законодательства и ответственность за нарушения в сфере миграционного и воинского учёта.

Кроме того, участникам рейда рассказали о возможности поступления на военную службу по контракту, а также трудоустройства в качестве гражданского персонала Вооружённых сил РФ.