Президентская академия и министерство туризма Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

12:14, 26 июня 2026, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве между Президентской академией в Санкт-Петербурге (СЗИУ РАНХиГС) и министерством туризма Псковской области подписали на X Международном Невском форуме в Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе министерства.

Документ направлен на развитие кадрового потенциала и научно-образовательное сопровождение туристической отрасли региона. Подписи под соглашением поставили директор петербургского кампуса Андрей Хлутков и министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Предметом соглашения стало взаимодействие сторон в рамках реализации проекта «Базовая кафедра туризма СЗИУ РАНХиГС в министерстве туризма Псковской области» под руководством заведующей кафедрой управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса Президентской академии в Санкт-Петербурге, генерального директора Международного центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Марины Морозовой.

Стороны договорились о создании взаимного режима наибольшего благоприятствования, проведении профессиональных консультаций, обмене информацией, согласовании позиций и выработке совместных решений.

Среди ключевых направлений сотрудничества – повышение привлекательности работы в сфере туризма и гостеприимства для молодёжи, совершенствование организации стажировок для студентов, участие в подготовке кадров и консультирование по вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено повышению качества образовательного процесса, разработке программ повышения квалификации, проведению совместных научных исследований, а также привлечению профессорско-преподавательского состава Президентской академии к экспертной и аналитической работе в сфере туризма.

Специалисты министерства, в свою очередь, будут участвовать в образовательном процессе академии. Кроме того, стороны планируют совместно разрабатывать темы выпускных квалификационных работ бакалавров, магистров и аспирантов, а также организовывать семинары, конференции и другие мероприятия.

«Открытие профильных кафедр на базе министерств и ведомств – это важный шаг в развитии практико-ориентированного образования. Совместно с министерством туризма Псковской области мы планируем готовить кадры, способные работать в новых условиях развития индустрии туризма, взаимно обмениваться накопленным опытом и создать условия для того, чтобы богатое наследие региона и его уникальная специфика были выгодно представлены в современных туристских направлениях и проектах. Уверен, что совместная работа принесёт реальные результаты как для образования, так и для туристической отрасли в целом», – подчеркнул Андрей Хлутков.

Подписанное соглашение стало частью более масштабной концепции Центра непрерывного образования в сфере подготовки и профессионального развития кадров для туризма и гостеприимства Северо-Западного федерального округа. Этот проект был представлен Президентской академией в Санкт-Петербурге на Международном форуме труда в апреле этого года и реализуется во исполнение Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года.

Академия формирует единый образовательный маршрут – от школьника до аспиранта. Первый этап проекта предполагает внедрение практики создания профильных туристских классов на базе городской программы «Моя первая профессия». Так, в августе 2025 года при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга и совместно с Международным центром компетенций в школе № 91 Петроградского района был открыт первый туристский класс. По итогам обучения школьники получат свидетельство «ассистент экскурсовода» – принципиально новый для Петербурга формат ранней профориентации. Единый образовательный маршрут даёт преимущество при поступлении на программы профильного высшего образования на базе среднего профессионального без сдачи ЕГЭ. Теперь эти практики предполагается масштабировать и в Псковской области.

«Псковская область славится своим богатым историческим наследием – уникальными музеями, усадьбами великих людей, живописными природными ландшафтами, современной туристической инфраструктурой. Для функционирования всего этого комплекса мы ставим перед собой задачу не только обеспечить отрасль кадрами, но и в сотрудничестве с Президентской академией в Санкт-Петербурге создать синергию научного потенциала и практического поля деятельности нашего министерства. Мы уверены, что аналитика и исследования, проводимые в рамках подписанного соглашения, позволят выработать реальные решения для устойчивого развития туризма. Особое внимание мы уделим подготовке молодых специалистов, которые смогут сделать первые шаги в государственной службе под нашим кураторством. Это не только создаст новые возможности для молодёжи, но и обеспечит приток свежих идей и инициатив в нашу сферу. Убеждена, что данный документ станет надёжной основой для динамичного, профессионального и долгосрочного развития туристической сферы Псковской области», – прокомментировала министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Заключённое соглашение закладывает основу для системного взаимодействия академии и регионального ведомства, направленного на подготовку высококвалифицированных кадров и устойчивое развитие туристической отрасли Псковской области.

Отметим, что Псковское агентство выступает информационным партнёром X Международного Невского форума.