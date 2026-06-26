Назван возраст самых производительных работников в России

12:05, 26 июня 2026, ПАИ

Самой производительной возрастной группой на российском рынке труда являются граждане 40–45 лет, они же составляют одну из самых востребованных групп. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС.

«Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной… одной из самых востребованных в рынке труда», – отметил министр.

Котяков также обратил внимание, что проходящая в России ярмарка вакансий позволяет определить сферу, в которой человек может стать востребованным, в том числе с помощью переобучения или дополнительных профессиональных программ, которые предлагают центры занятости.

Напомним, сегодня в Пскове стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Главной площадкой в Пскове стал спортивно-развлекательный парк «Простория», ярмарка охватит большинство муниципальных округов и районов Псковской области.