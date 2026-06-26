Борис Елкин поблагодарил коммунальщиков за работу по благоустройству Пскова
Коммунальные службы ежедневно выполняют работы по благоустройству и уборке Пскова, подчеркнул глава города Борис Елкин в своём официальном канале на платформе MAX.
Специалисты косят траву, выкапывают борщевик, подметают улицы и тротуары, убирают мусор, обновляют и восстанавливают дорожные знаки, моют остановки общественного транспорта и выполняют другие задачи. Глава города отметил, что ни одна задача не остаётся без внимания.
«Спасибо коммунальщикам за ответственный и непростой труд! Вместе мы делаем любимый город лучше!» – написал Борис Елкин.
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