Борис Елкин поблагодарил коммунальщиков за работу по благоустройству Пскова

12:03, 26 июня 2026, ПАИ

Коммунальные службы ежедневно выполняют работы по благоустройству и уборке Пскова, подчеркнул глава города Борис Елкин в своём официальном канале на платформе MAX.

Специалисты косят траву, выкапывают борщевик, подметают улицы и тротуары, убирают мусор, обновляют и восстанавливают дорожные знаки, моют остановки общественного транспорта и выполняют другие задачи. Глава города отметил, что ни одна задача не остаётся без внимания.

«Спасибо коммунальщикам за ответственный и непростой труд! Вместе мы делаем любимый город лучше!» – написал Борис Елкин.