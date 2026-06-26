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Общество

СберБанк Онлайн заговорит на языке аниме

В мобильном приложении СберБанк Онлайн стал доступен новый стиль оформления СберТян, выполненный в аниме-эстетике. Пользователи могут получать пуш-уведомления о покупках, переводах и других операциях с характерными фразами и японскими каомодзи, а также изменить внешний вид приложения и цифровых карт, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Иллюстрация: пресс-служба Сбера

Ранее в приложении было доступно три варианта уведомлений: стандартный, позитивный и стиль СберКота. Новый режим добавляет тематические сообщения для различных сценариев – например, уведомление о зачислении зарплаты может сопровождаться фразами в аниме-манере с характерными фразами, эмоциями и японскими каомодзи. Например, «Уи-и-и! Твоя награда за труд! (≧◡≦)» – так может выглядеть сообщение о зачислении зарплаты. Тексты будут регулярно обновляться.

Для оформления приложения и обложки цифровой карты доступны шесть объёмных изображений. Фоны СберТян работают на актуальных версиях iOS и Android. Получать уведомления в новом стиле смогут владельцы смартфонов на Android с версией приложения 16.14 и выше.

Как отметил вице-президент, директор департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексей Круглов, персонализация цифровых сервисов становится одним из ключевых запросов пользователей. Банковское приложение, по его словам, может быть живым и отражать интересы человека. «СберТян – возможность полностью изменить стиль СберБанк Онлайн: от заставок до повседневных уведомлений о транзакциях. А для нас это ещё один способ говорить с клиентами на понятном им языке», – добавил он.

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