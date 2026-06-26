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Экономика

Бизнес-фест Сбера в Петербурге собрал более 15 тысяч участников

В Санкт-Петербурге состоялся Бизнес-фест Сбера, который в этом году проходит в 26 городах России. Петербург стал шестой точкой маршрута делового проекта. На событие зарегистрировались более 15 тысяч участников, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Фото предоставила пресс-служба Сбера

Главная тема бизнес-феста 2026 года – устойчивость. Умение сохранять баланс в эпоху перемен, по мнению организаторов, становится главной валютой деловой среды, позволяя превращать контакты в надёжные союзы с партнёрами, клиентами и инвесторами.

Программа феста включала встречи с топ-спикерами – призёром Олимпийских игр Ильёй Авербухом, журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак, CEO «Дринкит Россия» в Dodo Brands Александром Умаровым, основателем мебельной компании divan.ru Антоном Макаровым. Предприниматели проработали реальные бизнес-задачи, прошли экспресс-диагностику своих кейсов от экспертов Сбера и расширили круг деловых связей. Отдельный трек был посвящён нетворкингу.

Вместе со специалистами предприниматели проработали реальные бизнес-задачи, прошли экспресс-диагностику своих кейсов от экспертов Сбера и расширили пул деловых связей. Отдельный трек был посвящён нетворкингу: стенды знакомств, интерактивные сессии и анкеты-визитки помогли заложить основу для будущих партнёрств.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что секрет устойчивости в динамичном мире – в постоянном поиске новых подходов. «Но в одиночку эти поиски бесконечны. Нужны другие люди, другой опыт – одним словом, сообщество. Оно как раз и складывается на живых коммуникационных площадках. Мы такие площадки создаём, чтобы можно было услышать чужие истории, предостеречь друг друга и найти свой, уникальный рецепт успеха», – сказал он.

Фото предоставила пресс-служба Сбера

Призёр Олимпийских игр Илья Авербух поделился опытом, который перенёс из спорта в бизнес: всегда будет ещё один турнир, и победа достигается через постоянное получение новых навыков. «Главное – не сдаваться. Знаете, это как в спорте: если сдался – ты проиграл. А пока ты даже на последнем месте, но продолжаешь тренироваться, значит, ты ещё не проиграл», – подчеркнул он.

Создатель конфетной фабрики «Культура» Дмитрий Рязанов назвал бизнес-фест одной из лучших конференций для предпринимателей, отметив живую неформальную коммуникацию и разнообразие участников – от начинающих до опытных бизнесменов. «Со Сбером мы сотрудничаем давно. Мне нравится живое общение с коллегами-предпринимателями: оно заряжает, даёт новые мысли и позволяет услышать другое мнение. Не бывает бизнесменов в вакууме, которые всё знают и всего достигли. Поэтому такие встречи для меня важны», – добавил он.

Генеральный директор «НПК Крем» Ольга Иванникова отметила, что такие встречи дают чувство движения в верном направлении, а секрет устойчивости – в ежедневном труде, аналитике и чётком понимании целей. «На фест я пришла поддержать любимый Сбер – и это взаимно: банк поддерживает меня с самого основания компании, с 2019 года. Бизнес-фест, как всегда, собирает прекрасных людей, дарит отличный нетворкинг и радует удивительными спикерами», – сказала она.

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