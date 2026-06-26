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Сбер запустил бизнес-спринт ко Дню молодёжи

Сбер запустил бизнес-спринт для предпринимателей, приуроченный ко Дню молодёжи. Интерактивная игра, в которой можно проверить управленческие навыки и побороться за призы, проходит в рамках федерального турнира «ИЗЗЗИ Бизнес Рост», сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбера

Первый этап уже стартовал и продлится до 6 июля. Игра представляет собой бизнес-тренажёр с интеграцией искусственного интеллекта на основе реальных кейсов. Участникам предстоит принимать управленческие решения и выбирать стратегии роста прибыли без риска для реального бизнеса.

Основные этапы включают выбор стратегии и формирование команды, работу с бюджетом, маркетингом, продуктом и логистикой, а также соревнование с другими участниками и ИИ. Это не формат с выбором правильного ответа – можно создавать собственные решения или пользоваться подсказками. Каждое действие влияет на выручку, чистую прибыль и рост бизнеса. ИИ по ходу игры подскажет, как усилить результат и какие инструменты применить.

После каждого этапа система даёт обратную связь, а по итогам всей игры формируется персональное резюме с рекомендациями – на чём сосредоточиться и какие инструменты внедрить.

Основной турнир, в котором могут участвовать ИП и ООО, пройдёт с 7 июля по 15 сентября. Призовой фонд – один миллион рублей. Для всех желающих доступна тестовая версия.

«Тренажёр создан как для опытных предпринимателей, так и для новичков. У каждого будет возможность прокачать бизнес-скиллы, столкнуться с реальными предпринимательскими условиями, конкурировать с ИИ-соперником и позволить себе ошибки без финансовых потерь – при этом получать немедленную обратную связь по результатам каждого шага», – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед и пожелал всем успехов.

6 июля определят 10 победителей. Главный приз – iPhone 17 Pro, второе место – AirPods Max, третье – AirPods, ещё семь участников получат лимитированный мерч Сбера.

Бизнес-игра проходит в приложении «ИЗЗЗИ Бизнес Рост» на платформе VK App. Подробности и регистрация доступны на сайте.

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