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Общество

Праздник «Алые паруса» пройдёт сегодня в Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в Петербурге сегодня, 27 июня. Миллионы зрителей по всей России и за её пределами смогут увидеть легендарный проход брига «Россия» и масштабное водно-пиротехническое шоу в прямом эфире.

Программа «Алых парусов» включает две части, пишут «Известия». Первая проходит на Дворцовой площади, где выпускников ждёт большой концерт. В 20:00 начнутся выступления молодёжных коллективов, а в 22:00 на сцену выйдут звёзды российской эстрады. В 00:40 в акватории Невы состоится торжественный проход брига «Россия» с алыми парусами и масштабное водно-пиротехническое шоу.

Одним из лучших способов увидеть главный праздник выпускников остаётся телетрансляция на Пятом канале, которая начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямой эфир концерта на Дворцовой площади и водно-пиротехнического шоу в акватории Невы также будет доступен на сайте Пятого канала и в его официальных аккаунтах в соцсетях.

Концертная часть «Алых парусов» пройдёт на Дворцовой площади, где создадут «Город мечтателей». Среди артистов, которые выйдут на сцену, будут Ёлка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алёна Свиридова, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и другие.

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