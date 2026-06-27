Штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы ввели в России

11:23, 27 июня 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев отечественных интернет-ресурсов за нарушение правил авторизации пользователей. Штрафы будут налагаться за использование иностранных систем идентификации.

Как пишут «Известия», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях будет дополнен новой статьёй, которая обязует проводить авторизацию пользователей при предоставлении им доступа к информации.

Согласно действующим нормам, вход на российские веб-ресурсы должен осуществляться с использованием российского номера телефона, через портал «Госуслуги», единую биометрическую систему или другую систему, принадлежащую гражданину России или российской организации. За несоблюдение этого требования граждане могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица – на сумму 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические лица – на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Также закон предусматривает ответственность владельцев сайтов, которые используют технологии рекомендаций. Сбор данных о предпочтениях пользователей, нарушающий права граждан или организаций, будет караться штрафами до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Аналогичные санкции предусмотрены за сокрытие информации о применении рекомендательных алгоритмов, за отсутствие правил их использования или за отсутствие адреса электронной почты для юридических уведомлений.