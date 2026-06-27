Названо слово с самым большим числом синонимов в русском языке

15:40, 27 июня 2026, ПАИ

Слово «очень» в русском языке обладает рекордным количеством синонимов, которых насчитывается около ста, сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

«Наречие «очень» является лидером по числу синонимов в русском языке. По информации некоторых словарей, у этого слова насчитывается около ста близких по значению единиц», – цитирует эксперта РИА Новости.

Она также добавила, что среди синонимов есть нейтральные и книжные варианты (например, «весьма», «крайне», «чрезвычайно»), разговорные («жутко», «чертовски», «страшно»), просторечные («дюже», «страсть как», «оченно») и даже устаревшие («зело», «вельми»).