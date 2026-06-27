Сезон грибов и ягод: в МЧС напомнили правила безопасности в лесу

23:55, 27 июня 2026, ПАИ

В лесах Псковской области идёт сезон грибов и ягод – в соцсетях жители уже делятся фотографиями земляники. В связи с этим МЧС напомнило любителям тихой охоты о правилах безопасности, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Перед выходом в лес необходимо предупредить родных или знакомых о маршруте и примерном времени возвращения. Одежду лучше выбирать яркую: камуфляж сливается с природным фоном и усложняет поиски. В рюкзаке должны быть компас, запас воды и еды, фонарик, репелленты, свисток, лекарства, дождевик и заряженный телефон. По пути стоит запоминать приметные ориентиры.

Если заблудились – остановитесь, успокойтесь и звоните по номеру 112.

В лесу запрещено разводить костры, жечь сухую траву, оставлять стекло и промасленные материалы.

«Безопасность начинается с тебя!» – подчеркнули в МЧС.