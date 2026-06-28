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Общество

Наблюдать за погодой советует сегодня народный календарь

Память мученика периода раннего христианства святого Фита (Вита) отмечают православные россияне сегодня, 28 июня, пишет calend.ru.

На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. В народе говорили: «Дождь на Фита – плохо для жита». Считалось также, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает: хлеб не вызревает».

При этом на Фита (Вита) идёт в рост овёс. Поэтому крестьяне охраняли поля от скотины, а скотину – от сочной зелени, так как животные могли объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями или даже гибелью. «Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадёт – на ноги не встанет», – говорили на Руси.

Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой напасти.

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