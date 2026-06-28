Число жалоб на интернет-магазины растёт в Псковской области

11:40, 28 июня 2026, ПАИ

Число жалоб на интернет-магазины и торговые площадки растёт в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Согласно статистике, в 2023 году объём жалоб составлял 13 % от общего числа обращений, в 2024-м – 12,5 %, в 2025-м – 8,9 %, а в первом квартале 2026 года этот показатель увеличился до 14,4 %.

Большая часть жалоб касается покупок на маркетплейсах. Основными причинами становятся ненадлежащее качество товаров, нарушение сроков доставки и отказ в возврате товара надлежащего качества.

При этом жалобы на то, что маркетплейс предоставил неполную или недостоверную информацию о продавце или товаре, носят единичный характер: например, в первом квартале 2026 года поступило всего одно такое обращение. Управление направило информационное письмо маркетплейсу с предложением о принятии мер для недопущения на рынок товара иностранного продавца, сведения о котором недостаточны. В результате площадка заблокировала карточки товаров этого продавца, и нарушения прав потребителей были прекращены.