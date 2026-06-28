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Общество

Когда детям переходят долги родителей, объяснил юрист

В каких случаях долги родителей могут перейти к детям, рассказала руководитель юридической компании «Юридическая сила» Юлия Сысоева. Об этом пишет Lenta.Ru.

По ее словам, существует три основных сценария, когда дети могут нести ответственность по обязательствам родителей.

Первый случай касается принятия наследства после смерти родителя. Вместе с имуществом наследники получают и имущественные обязательства умершего, включая задолженности перед кредиторами. При этом ответственность наследников ограничивается стоимостью полученного имущества, отметила юрист.

Второй случай касается кредитов, которые были оформлены при жизни родителей. При наличии статуса созаемщика или поручителя финансовая организация может взыскать долг с ребенка в случае просрочки по кредиту.

Третий сценарий связан с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг. Совершеннолетние дети, зарегистрированные и проживающие совместно с собственником жилья, могут нести солидарную ответственность по долгам за ЖКХ.

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