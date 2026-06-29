Тихон Тихий наступил по народному календарю

07:00, 29 июня 2026, ПАИ

Православная церковь 29 июня чтит память святителя Тихона, родившегося в городе Амафунте на острове Кипр, пишет calend.ru.

Родители воспитали сына в благочестии, обучили его чтению Священных книг. Ещё в юном возрасте у Тихона проявился дар чудотворения: однажды его отец-пекарь отправил сына продавать хлеб, но мальчик раздал всё беднякам бесплатно. Отец разгневался, однако Тихон процитировал строки из Священного Писания: «Дающий Богу сторицей примет». Когда пекарь заглянул в хранилище, которое было пустым, он увидел, что оно полно хлеба.

Благочестивого юношу приняли в церковный клир чтецом, затем епископ Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти епископа его место занял Тихон. Святитель активно искоренял остатки язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Он прославился добротой и милосердием – даже по отношению к язычникам, до которых пытался донести Слово Божие.

С именем Тихона на Руси связаны разные поверья. Считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы – лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери – хоронятся в норы. Говорили также: «На Тихона солнце идёт тихо». Это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчётам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите по сравнению с 1 января.

На Тихона в деревнях часто устраивали толоки – пиры для тружеников, которых приглашали, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, застолье продолжалось до вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считалось, что толоки прежде устраивали для помощи бедным семьям – чтобы они за работу получили достойную награду и отдых.

В некоторых районах проводили обряд «обегания непорочных дев вокруг гряд»: крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью обегут грядки, это поможет получить хороший урожай. К святому Тихону обращались за помощью от зубной боли, произнося молитву: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!».