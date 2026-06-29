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Офтальмологи рассказали, как выбрать безопасные солнцезащитные очки

Во время высокой солнечной активности важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения. Однако специалисты предупреждают: одного затемнения линз недостаточно, а при выборе солнцезащитных очков в первую очередь следует обращать внимание на уровень защиты, а не на внешний вид аксессуара. Об этом пишет 1obl.ru.

По словам офтальмологов, длительное воздействие ультрафиолета может привести к помутнению хрусталика, развитию катаракты и другим серьёзным заболеваниям глаз. Поэтому солнцезащитные очки следует рассматривать прежде всего как средство сохранения здоровья.

Наиболее эффективными считаются модели с маркировкой UV 400, которые способны блокировать до 99% ультрафиолетового излучения. Очки с обозначением UV 380 обеспечивают защиту примерно на 95%.

Специалисты отмечают, что стеклянные линзы отличаются устойчивостью к царапинам и хорошими оптическими свойствами, однако не полностью защищают от ультрафиолета. Пластиковые линзы легче, безопаснее при повреждении, обладают высокой ударопрочностью и зачастую обеспечивают более надёжную защиту.

Офтальмологи рекомендуют выбирать линзы с равномерной окраской. Модели, затемнённые только в верхней части, считаются менее эффективными. При этом слишком темные линзы могут способствовать расширению зрачка, из-за чего глаза поглощают больше ультрафиолета. Поэтому дешёвые очки с сильным затемнением могут оказаться не только бесполезными, но и вредными.

Хорошим вариантом специалисты называют поляризационные очки, которые дополнительно защищают глаза от бликов и снижают нагрузку на сетчатку.

Также эксперты напоминают, что степень затемнения линз обозначается категориями. Очки категории 1 подходят для пасмурной погоды, категории 2 – для повседневного использования в городе, категории 3 – для отдыха на пляже, а категории 4 предназначены для горных склонов и пребывания на воде.

Покупать солнцезащитные очки специалисты советуют только в салонах оптики. Перед приобретением важно убедиться, что оправа удобно сидит, не давит на виски, плотно прилегает к переносице и не оставляет зазоров между лицом и линзами.

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