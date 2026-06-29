Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам
Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам сотрудники регионального УМВД России.
Для поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, существует единый общероссийский номер 8-800-200-01-22.
При обращении по этому номеру дети, подростки и их родители из любого региона страны могут получить экстренную психологическую помощь квалифицированных специалистов. Звонок бесплатный и полностью конфиденциальный.
Напомним, что на радиостанции «Седьмое небо» (107,1 FM) в Пскове каждую пятницу в 12:30 выходит авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!». Выпуски программы также можно послушать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Больше шести тысяч гостей собрал фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский»
Необходимые для эффективной адаптации участников СВО меры назвал Станислав Пугач на съезде ЕР
Семья Александровых из Великих Лук поборется за 5 млн рублей в финале всероссийского конкурса