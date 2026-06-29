Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам

10:19, 29 июня 2026, ПАИ

Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам сотрудники регионального УМВД России.

Для поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, существует единый общероссийский номер 8-800-200-01-22.

При обращении по этому номеру дети, подростки и их родители из любого региона страны могут получить экстренную психологическую помощь квалифицированных специалистов. Звонок бесплатный и полностью конфиденциальный.

Напомним, что на радиостанции «Седьмое небо» (107,1 FM) в Пскове каждую пятницу в 12:30 выходит авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!». Выпуски программы также можно послушать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».