Полиция просит помочь в поисках Александра Лобанова из Великих Лук
42-летнего Александра Лобанова продолжают искать в Великих Луках. Он пропал 22 марта 2022 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и серые глаза. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28, (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки) или 102, 112.
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