Библиотека имени Василёва в Пскове опубликовала афишу мероприятий на июль
Библиотека имени И. И. Василёва в Пскове опубликовала афишу мероприятий на июль. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Делимся афишей на июль и ждём вас на наших новых мероприятиях!» – говорится в публикации.
Запись на мероприятия осуществляется по телефону (8 8112) 33-11-23 или на сайте библиотеки. Сотрудники учреждения призывают псковичей отменять бронь в случае, если они записались, но не смогут прийти.
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