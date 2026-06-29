Библиотека имени Василёва в Пскове опубликовала афишу мероприятий на июль

12:37, 29 июня 2026, ПАИ

Библиотека имени И. И. Василёва в Пскове опубликовала афишу мероприятий на июль. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».



Фото: библиотека имени И. И. Василёва



Фото: библиотека имени И. И. Василёва



«Делимся афишей на июль и ждём вас на наших новых мероприятиях!» – говорится в публикации.

Запись на мероприятия осуществляется по телефону (8 8112) 33-11-23 или на сайте библиотеки. Сотрудники учреждения призывают псковичей отменять бронь в случае, если они записались, но не смогут прийти.