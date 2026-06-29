Прокуратура помогает пенсионерке из Гдовского района вернуть 543 тысячи рублей

16:00, 29 июня 2026, ПАИ

Прокуратура Гдовского района в судебном порядке защитила права пожилой жительницы муниципалитета, ставшей жертвой телефонных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в мае 2024 года неизвестные связались с пенсионеркой через мессенджер и под предлогом получения дохода от инвестиций убедили ее перевести денежные средства на указанные банковские счета. В результате женщина лишилась всех своих сбережений — 543 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Для восстановления нарушенных прав потерпевшей прокуратура Гдовского района направила в суд исковые заявления о взыскании денежных средств с участников мошеннической схемы — так называемых дропперов, которые выступали промежуточным звеном в цепочке незаконных финансовых операций.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора, действовавшего в интересах пенсионерки. Решения вступили в законную силу.

В настоящее время принимаются меры по исполнению судебных решений и возврату денежных средств потерпевшей.