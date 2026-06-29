Интерес к работе в Сбере вырос на 35%

16:29, 29 июня 2026, ПАИ

За первые шесть месяцев 2026 года Сбер получил 2,75 миллиона откликов на вакансии, что на 35 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Пик активности соискателей традиционно пришёлся на март и апрель. При этом среднее время обработки заявок остаётся минимальным – менее двух суток.

Основной спрос сформировал IT-сектор. В пятёрку лидеров по числу откликов вошли вакансии Java-разработчиков (middle – 64,4 тысячи, senior – 58,3 тысячи), IT-аналитиков (middle – 49 тысяч, senior – 29,6 тысячи) и Frontend-разработчиков (middle – 41,2 тысячи).

В некоторых регионах конкуренция за IT-специалистов оказалась выше, чем в столице. В Санкт-Петербурге конкурс на позиции senior-разработчиков и data scientist превысил московские показатели. В Самаре наиболее востребованными оказались инженеры по нагрузочному тестированию, в Ростове-на-Дону – Golang-разработчики.

Среди не IT-вакансий лидируют водители-инкассаторы (13,9 тысячи откликов) и менеджеры по продаже зарплатных проектов (10,3 тысячи).

Рост числа откликов показывает устойчивый интерес соискателей к работе в Сбере, отметил управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбербанка Денис Замалетдинов. «Для нас важно не только привлекать сильных специалистов, но и обеспечивать высокий уровень кандидатского опыта на всех этапах отбора. Поэтому мы уделяем особое внимание скорости обратной связи, прозрачности процессов и качеству взаимодействия с кандидатами. Сегодня даже при рекордном количестве заявок среднее время обработки отклика составляет всего одни сутки, что позволяет нам сохранять эффективность найма и оперативно принимать решения», – подчеркнул он.

Отметим, что Сбер представил статистику, отражающую структурный сдвиг в экономике, в преддверии Финансового конгресса Банка России, где эксперты обсудят факторы роста производительности труда и эффективности компаний.