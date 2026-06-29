Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Интерес к работе в Сбере вырос на 35%

За первые шесть месяцев 2026 года Сбер получил 2,75 миллиона откликов на вакансии, что на 35 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбера

Пик активности соискателей традиционно пришёлся на март и апрель. При этом среднее время обработки заявок остаётся минимальным – менее двух суток.

Основной спрос сформировал IT-сектор. В пятёрку лидеров по числу откликов вошли вакансии Java-разработчиков (middle – 64,4 тысячи, senior – 58,3 тысячи), IT-аналитиков (middle – 49 тысяч, senior – 29,6 тысячи) и Frontend-разработчиков (middle – 41,2 тысячи).

В некоторых регионах конкуренция за IT-специалистов оказалась выше, чем в столице. В Санкт-Петербурге конкурс на позиции senior-разработчиков и data scientist превысил московские показатели. В Самаре наиболее востребованными оказались инженеры по нагрузочному тестированию, в Ростове-на-Дону – Golang-разработчики.

Среди не IT-вакансий лидируют водители-инкассаторы (13,9 тысячи откликов) и менеджеры по продаже зарплатных проектов (10,3 тысячи).

Рост числа откликов показывает устойчивый интерес соискателей к работе в Сбере, отметил управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбербанка Денис Замалетдинов. «Для нас важно не только привлекать сильных специалистов, но и обеспечивать высокий уровень кандидатского опыта на всех этапах отбора. Поэтому мы уделяем особое внимание скорости обратной связи, прозрачности процессов и качеству взаимодействия с кандидатами. Сегодня даже при рекордном количестве заявок среднее время обработки отклика составляет всего одни сутки, что позволяет нам сохранять эффективность найма и оперативно принимать решения», – подчеркнул он.

Отметим, что Сбер представил статистику, отражающую структурный сдвиг в экономике, в преддверии Финансового конгресса Банка России, где эксперты обсудят факторы роста производительности труда и эффективности компаний.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 июня 2026

Сбер запустил открытие аккредитивов в мобильном приложении за считанные минуты
29 июня 2026

На Всероссийской ярмарке трудоустройства завод «Титан-Полимер» представил карьерные возможности предприятия
29 июня 2026

Президент России: Регионы получают финансовую поддержку, включая отсрочку по бюджетным кредитам
29 июня 2026

Сбер запустил вклад «Пенсионный Максимум» со ставкой до 12,65% годовых
29 июня 2026

Интерес к работе в Сбере вырос на 35%
29 июня 2026

Российский бизнес переориентировался с европейских на китайских производителей – эксперт
29 июня 2026

Что происходит с рынком промоборудования в России, обсуждают в программе «Бизнес-ланч»
27 июня 2026

На форуме регионов в Минске подписано 31-е соглашение о сотрудничестве Псковской области с белорусскими партнёрами

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...