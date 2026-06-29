Сбер запустил вклад «Пенсионный Максимум» со ставкой до 12,65% годовых
Сбербанк запустил новый вклад «Пенсионный Максимум». Максимальная ставка по нему достигает 12,65 % годовых при размещении средств на три или четыре месяца, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.
Минимальная сумма открытия – 30 тысяч рублей. Вклад доступен клиентам старше 55 лет, а также тем, кто младше этого возраста, но получает пенсионные зачисления в Сбере.
По вкладу действует одна надбавка – за получение пенсии в Сбере. Процентная ставка не зависит от суммы вклада – уже при минимальном пороге открытия действуют условия, соответствующие ставкам для суммы от одного миллиона рублей по стандартному «СберВкладу».
Вклад можно открыть с возможностью пополнения или без неё. Проценты выплачиваются ежемесячно либо в конце срока – по выбору клиента.
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