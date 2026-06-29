Главного инженера Дновской дистанции пути оштрафовали за нарушения на переездах

17:02, 29 июня 2026, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 5 Дновского района рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного инженера Дновской дистанции пути филиала РЖД, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, должностное лицо допустило ненадлежащее содержание проезжей части в границах железнодорожных переездов, находящихся на обслуживании Дновской дистанции пути.

Во время проверки обнаружились выбоины и трещины асфальтового покрытия на переездах. Кроме того, на сигнальных столбиках частично отсутствовали световозвращающие элементы, а количество самих столбиков не соответствовало нормативным требованиям.

Главного инженера признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и дорожных сооружений.

По итогам рассмотрения дела суд назначил ему административный штраф.