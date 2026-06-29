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Экономика

Сбер запустил открытие аккредитивов в мобильном приложении за считаные минуты

Сбер запустил сервис самостоятельного открытия аккредитивов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь клиенты могут оформить безопасные расчёты при покупке недвижимости без визита в офис, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбера

Новая опция доступна для простых сделок на вторичном рынке между физическими лицами. Чтобы открыть аккредитив, достаточно зайти в приложение, выбрать соответствующий раздел, ввести данные сделки и подтвердить условия – процесс занимает около трёх минут.

За последние четыре года Сбер открыл более 1,5 млн аккредитивов для покупки недвижимости, автомобилей и других товаров. Из них 500 тысяч оформлены за последний год. Новый сервис упрощает доступ к этому инструменту и будет полезен не только покупателям и продавцам, но и риелторам с юристами.

Как отметил директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбербанка Игорь Лысенко, за удобством сервиса стоит переход к AI-first модели, где ключевые сценарии проектируются вокруг искусственного интеллекта. При открытии аккредитива задействованы AI-агенты, которые анализируют параметры сделки в реальном времени, помогают минимизировать ошибки и ускоряют оформление.

«Мы уходим от отдельных цифровых функций к интеллектуальным сервисам, где значительная часть проверки и обработки выполняется автоматически. Наша задача – чтобы технологии брали на себя рутину, снижали риски и делали сложные финансовые инструменты простыми и доступными. В результате клиент получает быстрый, понятный и надёжный сервис и может оформить аккредитив за несколько минут – с уверенностью в каждом этапе сделки», – подчеркнул он.

Сервис доступен для сделок без ипотеки и залога, с одним покупателем и одним продавцом – совершеннолетними резидентами РФ. Аккредитив оформляется по договору купли-продажи на один объект недвижимости и исполняется на основании выписки из ЕГРН. Воспользоваться услугой можно в приложении СберБанк Онлайн версии 17.4 для Android и 17.1 для iOS и выше.

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