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Общество

Продление аренды земельных участков для бойцов СВО одобрило Правительство

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о поддержке законопроекта, который продлевает договоры аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции (СВО) на период их отсутствия.

Предложения сенаторов и депутатов по земельному вопросу для бойцов СВО были одобрены правительством, пишут «Известия». Договоры аренды или безвозмездного пользования земельными участками, заключенные военнослужащими, будут автоматически продлеваться до их возвращения.

Премьер-министр также сообщил, что правительство поддержало инициативу парламентариев по предоставлению военнослужащим, включая тех, кто находится в отставке и воспитывает ребенка с инвалидностью с детства, внеочередного жилья или соответствующей выплаты.

Кроме того, регионам предоставляется возможность вводить дополнительные меры поддержки для семей погибших бойцов. Мишустин напомнил, что утверждена программа комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей, рассчитанная до 2030 года.

Какие инициативы необходимы для более эффективной адаптации участников боевых действий к мирной жизни и их вовлечения в общественную деятельность, ранее рассказал участник программы «Герои земли Псковской» Станислав Пугач на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве.

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