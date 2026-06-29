Условия по семейной ипотеке сохраняются – Минфин РФ

23:23, 29 июня 2026, ПАИ

Условия программы «Семейная ипотека» останутся неизменными до 1 октября 2026 года, сообщили в Министерстве финансов РФ.

Любые изменения в программе не будут введены до указанной даты, и все текущие условия останутся в силе.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заместителя представителя правительства РФ Марата Хуснуллина, работа над обновлением правил программы по поручению президента Владимира Путина продолжается. При этом он подчеркнул, что на данный момент условия программы остаются прежними.

Ранее сообщалось, что почти 950 псковских семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала в 2026 году.