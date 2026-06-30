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Общество

Мошенники начали использовать поддельные домовые чаты для обмана россиян

Мошенники начали использовать фейковые домовые чаты, чтобы убедить россиян в якобы произошедшем взломе их аккаунтов и выманить деньги или персональные данные. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники строят схему не вокруг реального взлома, а вокруг его правдоподобной имитации. Сначала они создают у человека ощущение, что тот совершил серьезную ошибку, а затем предлагают «помощь» в устранении последствий.

Аферисты создают поддельные чаты жильцов, где под различными предлогами просят участников сообщить код подтверждения. После этого жертве демонстрируют фальшивый скриншот, стилизованный под страницу авторизации на портале госуслуг или другом государственном сервисе, создавая впечатление, что злоумышленники уже получили доступ к аккаунту.

«На деле такой скриншот ничего не доказывает. Это лишь часть сценария, цель которого – усилить тревогу у жертвы», – пояснил Шейкин.

Затем с человеком связываются якобы представители официальных структур – «Госинформа», «службы поддержки» или «технического отдела». Под предлогом защиты аккаунта они предлагают установить приложение, отменить доверенность или перевести деньги на «безопасный счет».

Сенатор призвал не выполнять подобные инструкции и сохранять спокойствие. Если человека неожиданно добавили в чат, попросили переслать код, перейти по ссылке или позвонить по указанному номеру, необходимо прекратить общение и самостоятельно проверить информацию через официальные каналы.

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