ОМОН «Кром» в Псковской области предлагает работу с выплатами от 720 тысяч рублей

10:40, 30 июня 2026, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области объявило набор в мобильный отряд особого назначения «Кром».

Служба в подразделении предполагает выполнение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности государства, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Выплаты за первый год службы – от 720 тысяч рублей. Кандидатам, готовым присоединиться к коллективу, предлагают обращаться за подробной информацией по телефону (8 8112) 62-01-12.