Деньги под контролем и никаких просрочек: зачем подключать автоплатёж

11:43, 30 июня 2026, ПАИ

Сбер предлагает клиентам подключить автоплатёж для автоматической оплаты регулярных счетов – коммунальных услуг, интернета, мобильной связи и телевидения. Сервис позволяет не тратить время на ручные переводы и не беспокоиться о пропущенных сроках, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Представители банка выделили пять аргументов в пользу этой функции.

Экономия времени. Автоплатёж работает в фоновом режиме: банк заранее уведомляет о предстоящем списании, переводит средства и присылает подтверждение. Клиенту не нужно вводить реквизиты, проверять баланс и помнить о датах платежей.

Отсутствие просрочек. Командировки, отпуск или обычная занятость – не повод беспокоиться о счетах. Система спишет нужную сумму в установленную дату независимо от того, есть ли у клиента время или возможность вспомнить о платеже.

Контроль над деньгами. Опасения, что банк может списать лишнее, необоснованны: сумму и график определяет сам пользователь. За сутки до списания приходит напоминание, после операции – чек. При необходимости платёж можно отменить в приложении или по SMS.

Бонусы Спасибо превращаются в рубли. Оплачивая услуги через СберБанк Онлайн, клиент может частично или полностью покрыть платёж бонусами. Обмен доступен спустя три дня и в течение 45 дней после транзакции. Курс зависит от наличия подписки СберПрайм+ или пакета услуг. Подробнее о том, как это работает, читайте по ссылке.

Бесплатное подключение и обслуживание. Настройка сервиса не требует дополнительных расходов. Он доступен бесплатно на любой дебетовой или кредитной карте Сбера, независимо от платёжной системы. Достаточно открыть раздел «Автоплатежи» в мобильном приложении и следовать инструкциям – весь процесс занимает не более пары минут.