«Автосалон №1» на Леона Поземского, 114 разыгрывает путешествие в Белоруссию среди покупателей Belgee в Пскове и Великих Луках

16:59, 30 июня 2026, ПАИ

Официальный дилер автобренда Belgee в Псковской области компания «Автосалон №1» объявила о старте летней промоакции. С 1 июня по 31 августа 2026 года покупатели новых автомобилей Belgee в Пскове и Великих Луках могут выиграть поездку в Белоруссию.

Розыгрыш главного приза состоится осенью 2026 года. Как сообщили ПАИ в пресс-службе компании, для участия в розыгрыше необходимо приобрести автомобиль в салоне в Пскове или Великих Луках, опубликовать фото или видео купленного автомобиля Belgee на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с рассказом о том, почему выбран именно этот бренд, и сделать репост информации об акции из группы автосалона на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники «Автосалона №1» отметили, что в наличии представлены самые востребованные модели.

Belgee X50+ позиционируется как городской кроссовер с турбированным двигателем и расширенным пакетом систем безопасности. Belgee X70 FL представлен как вместительный семейный автомобиль, адаптированный для длительных поездок. Также в линейке представлен седан Belgee S50, ориентированный на покупателей, ценящих практичность и сбалансированные ходовые характеристики.

«Не упустите возможность стать владельцем современного автомобиля и получить шанс на приятное путешествие или ценные подарки. Лето создано для новых впечатлений, а мы поможем сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся», – прокомментировали акцию в дилерском центре.

Сотрудники автосалона также сообщили, что в честь первой годовщины выхода марки на рынок Псковской области «Автосалон №1» инициировал дополнительный розыгрыш призов среди владельцев Belgee. В списке десять подарков – скидки на техническое обслуживание, антикоррозийная обработка кузова, защита картера и автомобильные сигнализации.

Итоги обеих акций будут подведены 18 сентября 2026 года. Консультации по условиям покупки, наличию автомобилей и их стоимости доступны в дилерских центрах по адресам: Псков, улица Леона Поземского, 114; Великие Луки, проспект Гагарина, 49. Контактные телефоны: Псков – (8 8112) 50-01-00, Великие Луки – (8 811-53) 4-50-00.

Актуальные новости также публикуются в официальных сообществах компании в «ВКонтакте»: vk.com/belgee.pskov и vk.com/autosalon1.luki.

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