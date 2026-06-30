В Дно должник по алиментам нашёл 148 тысяч рублей после визита к судебному приставу

14:18, 30 июня 2026, ПАИ

38-летний житель Псковской области полностью погасил задолженность по алиментам в размере 148 тысяч рублей после профилактической беседы с судебным приставом-исполнителем. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Мужчина лично пришёл на приём в отделение судебных приставов в Дно. К этому моменту он задолжал 148 тысяч рублей на содержание двоих детей.

Во время беседы пристав подробно разъяснил должнику последствия дальнейшего уклонения от исполнения родительских обязанностей. Мужчину предупредили, что следующим шагом может стать привлечение к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, предусматривающей обязательные работы, штраф или административный арест.

Осознав серьёзность ситуации, мужчина сразу отправился домой за деньгами, а затем в тот же день вернулся в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность.

В региональном управлении ФССП отметили, что профилактические беседы нередко оказываются эффективной мерой воздействия. Они помогают защитить права несовершеннолетних детей и позволяют должникам избежать более жёстких мер принудительного исполнения, таких как ограничение права управления автомобилем, запрет на выезд за границу или уголовная ответственность.