Псковичей приглашают на конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

14:43, 30 июня 2026, ПАИ

Национальный центр исторической памяти при президенте объявляет о старте приёма заявок на Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс приурочен к Году единства народов России и проводится по 12 номинациям:

«Малая Родина – история большой страны». Номинация посвящена краеведению и практикам сохранения региональной истории.

«Их имя – символ России». Номинация посвящена сбору практик, посвящённых выдающимся деятелям в истории России.

«Игровые форматы сохранения исторической памяти». Номинация посвящена сохранению исторической памяти в игровых форматах.

«Музеи – сокровищницы народной памяти». Номинация посвящена сбору практик по сохранению исторической памяти в музейных пространствах.

«Народный маршрут – дорогами исторической памяти». Номинация посвящена практикам разработки и внедрения туристических маршрутов памяти по историческим местам.

«Научно-профессиональные подходы к сохранению исторической памяти». Номинация посвящена теоретическим и методическим разработкам в сфере сохранения исторической памяти.

«Корпоративные традиции сохранения исторической памяти». Номинация посвящена практикам сохранения и передачи традиций в организациях и на предприятиях.

«Сохранение памяти в культуре и искусстве». Номинация посвящена увековечению событий истории через различные виды искусства.

«Россия – территория единства». Номинация посвящена сохранению уникального культурного многообразия страны.

«Цифровые проекты и программы по сохранению исторической памяти». Номинация посвящена цифровым проектам, направленным на сохранение исторической памяти.

«Историческая память: международный диалог». Номинация посвящена деятельности соотечественников за рубежом, направленной на изучение и сохранение исторической памяти.

«Историческая память в объективе кинокамеры». Номинация посвящена кинематографу как важному инструменту исторической памяти.

Участникам предлагается представить свои авторские инициативы, охватывающие все периоды истории России.

К участию приглашаются совершеннолетние граждане РФ и иностранных государств – физические и юридические лица.

Конкурс проводится в два этапа.

Первый (заочный) этап:

с 12.06.2026 по 09.10.2026 – участники конкурса направляют работы.

с 10.10.2026 по 25.10.2026 – оценка экспертным советом работ, поступивших от участников конкурса в рамках первого этапа.

26.10.2026 – определение финалистов конкурса, которые допускаются до участия во втором (очном) этапе.

Второй этап (очный): не позднее 20.11.2026 – очная презентация конкурсных работ, проведение финала, определение и награждение победителей конкурса.

В рамках очного этапа финалисты примут участие в образовательной программе, посетят места памяти, архивы и музейные экспозиции.

По итогам заочного этапа в каждой номинации определяются три финалиста. Победитель в каждой номинации выбирается по результатам очной защиты. Все участники заочного этапа получат электронные сертификаты. Победители будут награждены дипломами, дающими право на приоритетное участие в проектах центра, а также получат методическое и экспертное сопровождение, содействие в установлении партнёрств, информационную поддержку на ресурсах центра и приглашение к участию в профильных форумах и образовательных программах.