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Экономика

Сбер утвердил рекордные дивиденды на 850,2 млрд рублей

Акционеры Сбербанка утвердили рекордные в истории кредитной организации дивиденды по итогам 2025 года в размере 850,2 млрд рублей. Выплаты составят 37,64 рубля на одну акцию. Половина этой суммы – более 425 млрд рублей – поступит в федеральный бюджет России, сообщили ПАИ в пресс-службе банка по итогам годового собрания акционеров.

Герман Греф. Фото: пресс-служба Сбера

Кроме того, на собрании утвердили годовой отчёт банка, согласовали назначение аудиторской организации на 2026 год и первый квартал 2027 года, а также избрали новый состав наблюдательного совета из 14 человек, половину из которых составляют независимые директора.

«В 2025 году Сбер подтвердил свой статус стратегического института развития, продемонстрировав высокую надёжность. Половина от утверждённого акционерами объёма дивидендов – более 425 млрд рублей – поступит в федеральный бюджет страны», – сказал председатель наблюдательного совета Сбербанка, министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, средства от дивидендов будут направлены в том числе на финансирование приоритетных государственных программ. По его словам, дивиденды группы Сбер трансформируются в ресурсы для развития экономики страны и повышения качества жизни россиян.

Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф напомнил, что, по итогам 2025 года, банк заработал 1 трлн 706 млрд рублей чистой прибыли – на 7,9 % больше, чем годом ранее. Акционеры приняли решение направить на дивидендные выплаты 50 % этой суммы. Выплаты получат более 2,4 млн акционеров Сбера, чьё число за последний год выросло почти на 600 тысяч. «Для нас это большая ответственность, и мы стремимся, чтобы каждый акционер чувствовал себя не просто владельцем акций, а партнёром, сопричастным к формированию будущего Сбера. Текущий год для Сбера особенный – мы отмечаем 185-летие. За почти два столетия компания прошла путь от сберегательных касс до одной из крупнейших технологических компаний страны. Мы будем продолжать укреплять технологическое лидерство, инвестируя в инновации и искусственный интеллект. Это наш вклад в будущее, который напрямую влияет на общий уровень развития всей национальной экономики», – подчеркнул он.

Голосование по вопросам повестки проходило в дистанционном формате через сервисы «Статус Онлайн. Кабинет акционера», E-voting и мобильное приложение «СберИнвестиции». Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 20 июля 2026 года.

Ознакомиться с информацией о проведении собрания можно на странице мероприятия на сайте Сбера. Горячая линия для акционеров: 8-800-500-87-43.

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