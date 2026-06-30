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Общество

12 акций и 25 экоуроков провели в Псковской области в рамках проекта «Зелёная область»

12 акций на пришкольных территориях и в городских парках различных районов, а также 25 из 30 запланированных экоуроков в школах Псковской области провели в рамках проекта «Зелёная область». Об этом во время брифинга о реализации проекта «Зелёная область» рассказал автор проекта «Экомышление» Сергей Елизаров сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

На уроках школьникам рассказывали о важности высадок, о том, как правильно это делать и зачем участвовать в акциях.

Как отметил руководитель проекта Сергей Елизаров, сейчас есть идея развить направление и включить в проект школьное лесничество. «Детей просто учат ухаживать за природой, высаживать растения. Ведь когда потом человек идёт по лесу или по городу и видит, что какое-нибудь растение погибает, он предпринимает определённые шаги для того, чтобы его спасти. Либо он проводит акции, либо организует. Мы хотим таким образом повлиять на сознание учеников в созидательном ключе», – поделился он.

Напомним, проект «Зелёная область» был запущен по инициативе губернатора Михаила Ведерникова во время регионального этапа всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов». Его главные цели – сохранение экологии региона и озеленение территорий.

Как ранее сообщал глава региона, принять участие в проекте может каждый, но необходимо заранее объявить о посадке деревьев. Для этого надо связаться с активистами проекта через социальные сети (группа «Зелёная область» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/zelen60).

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