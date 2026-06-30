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Общество

Псковские писатели вошли в каталог «100 авторов детских книг России»

Надежда Вальнер, Татьяна Рыжова и Людмила Черненко (Тишаева) включены в каталог «100 авторов детских книг России», составленный Советом по детской книге, – проекта, который получил высокую оценку Правительства РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

Кроме псковских писателей (Татьяна Рыжова регулярно проводит авторские встречи с псковскими читателями и, в частности, переводила на английский язык тексты библиотечного издательского проекта «Пушкин и Псков»), которые участвуют в мероприятиях и проектах Централизованной библиотечной системы Пскова, в каталог вошли писатели со всей России, с которыми псковские библиотекари тесно сотрудничают.

Например, Анна Вербовская и Татьяна Шипонина выступают экспертами проекта «Полка» Детской экологической библиотеки «Радуга» Централизованной библиотечной системы Пскова, а Екатерина Каретникова не только эксперт этого проекта, но и почётный гость проводимого псковскими библиотекарями экологического фестиваля «Чистый город».

Тамара Крюкова – автор, произведения которого уже стали школьной классикой, также неоднократно являлась гостем псковской Недели детской и юношеской книги и выступала в качестве эксперта социокультурного проекта «Полка».

Варвара Леднёва, Ольга Орлова, Татьяна Рик неоднократно приезжали в Псков и становились участниками мероприятий, которые организуемых Централизованной библиотечной системой города, в том числе ежегодного литературного фестиваля «Книжная яблоня».

Многие авторы, вошедшие в каталог, кроме того, участвуют в реализации проекта «Виртуальный респект» Библиотеки – Центра детского чтения Централизованной библиотечной системы Пскова, а их книги широко представлены в фондах библиотек города.

Проект «100 авторов детских книг России» родился в результате проведённого впервые в мире исследования детской книги, которое выявило пять деструктивных тем, внедрённых в современную детскую книгу: «предавайте», «человек – это животное, человекоподобный зверь», «отклонение от нормы есть новая норма», «изменение социальных ролей у мальчиков и девочек, семья – это не главное» и «не задумывайтесь, не думайте о будущем, зачем смерть делают главным событием детства». Авторы этого исследования решили поэтому издать каталог детских писателей, которые формируют у подрастающего поколения правильное мировоззрение.

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