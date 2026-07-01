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Макушка лета наступила по народному календарю

1 июля в народном календаре – Ярилин день, или Макушка лета, пишет calend.ru. В древности на Руси этот день посвящали Яриле.

Фото: ПАИ

Считалось, что на Ярилу всё живое начинает плодоносить. Ярилин праздник называли особенным, говорили, что его «целый год ждут». Верили, что в полдень солнце замедляет ход, а на земле появляются дыры, сквозь которые можно увидеть далёкие края или потусторонний мир. Для этого нужно было заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки – так, по поверью, можно было увидеть близких, о которых давно не было вестей.

В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. Вечером собирались у костров, водили хороводы, заваривали душистые чаи, устраивали ярмарки, посещали родственников, а также проводили кулачные бои, пели и плясали.

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