Макушка лета наступила по народному календарю

07:02, 01 июля 2026, ПАИ

1 июля в народном календаре – Ярилин день, или Макушка лета, пишет calend.ru. В древности на Руси этот день посвящали Яриле.

Считалось, что на Ярилу всё живое начинает плодоносить. Ярилин праздник называли особенным, говорили, что его «целый год ждут». Верили, что в полдень солнце замедляет ход, а на земле появляются дыры, сквозь которые можно увидеть далёкие края или потусторонний мир. Для этого нужно было заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки – так, по поверью, можно было увидеть близких, о которых давно не было вестей.

В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. Вечером собирались у костров, водили хороводы, заваривали душистые чаи, устраивали ярмарки, посещали родственников, а также проводили кулачные бои, пели и плясали.