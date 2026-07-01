В Дно до 18:00 закрыли железнодорожный переезд из-за ремонта

11:07, 01 июля 2026, ПАИ

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции в Дно (553-й км ПК-1) закрыт сегодня, 1 июля, до 18:00. Об этом сообщила администрация Дновского муниципального округа в своём официальном Telegram-канале.

Ограничение вводится на участке автомобильной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы. Причиной закрытия названы ремонтные работы.

Для объезда предлагаются два маршрута: через переезд станции в Дно на 247-м км ПК-10 по дороге Порхов – Дно, а также через переезд на 246-м км ПК-6 по улице Крестьянской.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом ограничений и строго следовать указаниям временных и постоянных дорожных знаков.