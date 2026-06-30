Житель Пыталовского района получил реальный срок за повторное вождение в пьяном виде
Житель Пыталовского района получил реальный срок за повторное вождение в пьяном виде, а его автомобиль конфискован в доход государства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд вынес приговор 41‑летнему мужчине, который вновь сел за руль нетрезвым, хотя уже имел судимость за аналогичное нарушение. Инцидент произошёл ночью 13 февраля этого года в посёлке Белорусский: сотрудники ГИБДД задержали водителя, когда тот управлял своей машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Учитывая непогашенные судимости, суд назначил мужчине два года и шесть месяцев лишения свободы – отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение трёх лет. Автомобиль осуждённого конфискован в доход государства.
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