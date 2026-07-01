Псковичам напомнили о штрафах за парковку на местах для инвалидов

09:28, 01 июля 2026, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции призывают псковичей соблюдать правила парковки и не занимать места, предназначенные для инвалидов. Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в таких местах могут парковаться только водители, на автомобилях которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Этот знак разрешено устанавливать на транспортные средства, управляемые инвалидами первой, второй или третьей группы, а также перевозящими таких лиц.

За незаконную установку знака «Инвалид» предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей (часть 2 статьи 12.4 КоАП РФ). За парковку на месте для инвалидов – штраф пять тысяч рублей, при этом автомобиль могут задержать (часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ). В 2025 году к ответственности по этой статье привлекли более 100 водителей.