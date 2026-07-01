В Великих Луках 8 июля пройдёт большой семейный праздник

10:00, 01 июля 2026, ПАИ

8 июля в Великих Луках пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Гостей ждут ярмарка мастеров, семейная фотозона, концерт и чествование супружеских пар, отмечающих юбилеи совместной жизни, сообщили ПАИ в администрации города.

Праздник состоится в Доме культуры Ленинского комсомола. В России День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля. В этот же день Русская православная церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, которых издавна считают покровителями семьи и брака.

В 17:00 в фойе ДК ЛК начнут работу ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и семейная фотозона, где все желающие смогут сделать памятные фотографии.

Основная программа стартует в 18:00 в большом зале Дома культуры. Концерт «Россия – наша семья», приуроченный к Году единства народов России, объединит выступления официальных лиц, церемонию чествования семейных пар, отмечающих в этом году юбилеи совместной жизни, а также музыкальные номера ведущих вокальных и хореографических коллективов и солистов города.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в празднике. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (81153) 5-72-75.