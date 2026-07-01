Не попадитесь на уловки: как распознать манипуляции злоумышленников

10:09, 01 июля 2026, ПАИ

Злоумышленники нередко используют самые разные способы, чтобы завоевать доверие детей и взрослых. Они могут предлагать «легкий заработок», подарки, участие в играх и конкурсах, обещать помощь или пытаться вызвать сочувствие. Иногда для этого используются социальные сети, мессенджеры или онлайн-игры, где мошенникам проще скрывать свои истинные намерения.

Будьте внимательны к любым подозрительным предложениям и разговаривайте с детьми о правилах безопасного общения в интернете и в реальной жизни. Не доверяйте незнакомцам, не выполняйте их просьбы и не передавайте личную информацию. Бдительность и своевременный отказ от сомнительных предложений помогут уберечь вас и ваших близких от серьезных последствий.