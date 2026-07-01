Псковскую молодёжь приглашают поучаствовать в конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!»
Молодёжь Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!», сообщили ПАИ в министерстве образования региона.
Акция приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Для участия необходимо снять короткий ролик о том, что является стимулом жизни и позитивной альтернативой потреблению психоактивных веществ. Видео нужно опубликовать на своей странице с хештегами #ПротивНаркотиков2026 и #СтимулМоейМечты2026.
Заявку необходимо подать до 10 июля и прикрепить согласие на обработку персональных данных. Ролик также требуется разместить на «Яндекс Диске», ссылка и подробности конкурса опубликованы в соответствующем посте в группе министерства образования региона.
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